الخرطوم 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تعهد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، بالعمل على تأسيس قوات مسلحة ملتزمة بمعايير الأنظمة الديمقراطية، مؤكداً أن الإصلاح الأمني عملية معقدة وطويلة وتتم وفق أسس سودانية خالصة.وتطرقت إلى ترحيب أطراف دولية، بانعقاد ورشة إصلاح القطاع الأمني والعسكري في السودان، مركزة على مواصلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ضمن مشروع سلة إطعام في السودان لعام 2023م. حيث جرى توزيع 790 سلةً في منطقة بويجة بمحلية جبل أولياء التابعة لولاية الخرطوم، استفاد منها 3198 فرداً من الفئات الأشد حاجة.ولفتت الصحف الانتباه إلى دعوة رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمه ناصر، الرافضين للالتحاق بالعملية السياسية بالانضمام إليها لأنها الطريق إلى عودة السلطة المدنية، ناقلة عن المفوضية السامية للاجئين بالسودان، أن الإستراتيجية الجديدة للأمم المتحدة تقوم على تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة.ونشرت صحف السودان إدانة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تصعيد الميليشيات الحوثية الأخيرة في محافظات تعز ومأرب وشبوة اليمنية، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.// انتهى //11:23ت م0052