لندن 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، ترقب الإعلان عن الفائز بمنصب رئاسة حزب إسكتلندا القومي خلفاً للسيدة نيكولا ستيرجون التي استقالت بشكل مفاجئ الشهر الماضي، مسلطة الضوء على عودة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية إلى مجلس العموم، وسط حالات رفض للنسخة المطروحة من قبل بعض نواب الحزب المتشددين.وتناولت آثار الأعاصير المدمرة التي ضربت ميسيسبي مؤخراً، مبرزة تحذير خبراء الإرصاد من قدوم مزيد من الرياح العاتية للمنطقة خلال الأيام القادمة.واستعرضت الصحف تطورات الأوضاع في إسرائيل، بعد ارتفاع حدة التظاهرات الشعبية الرافضة لتعديلات قضائية طرحتها الحكومة.// انتهى //11:40ت م0054