الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسدعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية، التي تهدف إلى تنظيم استخدام الخدمات الراديوية البحرية ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها من خلال إعادة توزيع القنوات المستخدمة في الأنظمة الراديوية البحرية.وأوضحت الهيئة أبرز عناصر الوثيقة التنظيمية، ومنها أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، بالإضافة إلى المواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية البحرية.وتأتي هذه الوثيقة انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية ورفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لجميع الخدمات الراديوية البحرية في المملكة، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة إلى انتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية البحرية.وتحث الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقًا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الأفراد أصحاب القوارب واليخوت، والشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى الموانئ البحرية، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 19 أبريل 2023، وذلكمن خلال موقع الهيئة: https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx#/PublishedPublicConsulationDetails/38// انتهى //12:02ت م0055