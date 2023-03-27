جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واساستهلت جمعية البر الخيرية بدوقة "غراس" التابعة لمحافظة القنفذة، أنشطتها الرمضانية بتسليم 5 وحدات سكنية للمستفيدين المسجلين لدى الجمعية، بتكلفة إجمالية بلغت قرابة مليون ريال ، بحضور رئيس مركز دوقة محمد بن مصلح القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بدوقة عقيل الشيخي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.يأتي تسليم الوحدات للمستفدين في إطار مبادرات ومشروع "أسعدني بسكني" التي شيّدت الجمعية من خلاله في الفترة الماضية 35 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ترميم ما يزيد على 165 منزلاً للمستفيدين في مركز دوقة والقرى التابعة له.وقدّم رئيس الجمعية عقيل الشيخي، الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع وغيره من المشاريع المهمة التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، انطلاقًا من واجبها الإنساني والمجتمعي، وإسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف للوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة.// انتهى //12:04ت م0056