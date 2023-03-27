الجزائر 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بمباحثات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف هاتفياً أمس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، مشيرة إلى أنها تناولت تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية بما يخدم العمل العربي المشترك.وأخبرت عن إعلان المبعوث الأمريكي إلى ليبيا عن وضع الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية جديدة لوقف الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.وأشارت الصحف إلى إعلان مجلس التعاون الخليجي أمس، أن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بعثوا برسالة مشتركة إلى معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية أنثوني بلينكن، أدانوا فيها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بإنكاره مؤخراً وجود الفلسطينيين سواء كشعب أو أفراد، موضحة أن وزراء الخارجية، دعوا واشنطن إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على جميع الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.// انتهى //12:34ت م0059