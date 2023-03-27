طوكيو 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واساغلق مؤشر نيكي الياباني اليوم على ارتفاع، للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعدما عزز تراجع الين المعنويات في السوق المرتبطة بشدة بنشاط التصدير.وأنهى المؤشر التداولات على ارتفاع 0.33 % عند 27476.87 نقطة، ووصل خلال تعاملات ما بعد الظهيرة لأعلى مستوى في أسبوعين عند 27385.25 نقطة.ومن بين 225 سهماً على المؤشر، ارتفع 161 سهماً وهبط 57 سهماً فيما استقرت سبعة أسهم دون تغيير.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، 0.33 % إلى 1961.84 نقطةً.// انتهى //12:34ت م0060