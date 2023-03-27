سكاكا 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسينظم التطوع الصحي بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف ضمن مبادرات شهر رمضان التطوعية, مبادرة عيادات الأسنان التطوعية في الفترة المسائية, بمركز الأسنان التخصصي بسكاكا, وتستمر لمدة أسبوعين.وأفادت صحة الجوف أن المبادرة تظم تشغيل 10 عيادات، وعيادة صحة فم وأسنان وقسم للأشعة والمعمل, يتطوع بها 10 أطباء و 10 مساعدي طبيب أسنان, و 10 متطوعين لتشغيل الخدمات مساندة, وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر بالارتقاء بالرعاية الصحية والخدمات الطبية وبجودة الخدمات واتباع أعلى المعايير الصحية وتقليص قوائم الانتظار والمواعيد الطويلة .// انتهى //12:53ت م0063