سكاكا 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستشهد "مضامير المشاة" في مدن ومحافظات منطقة الجوف إقبالاً كبيراً من المشاة ساعة الإفطار، حيث تحفزهم الأجواء الرائعة التي مرت بها المنطقة منذ بداية رمضان، حيث اعتدال الأجواء والغيوم، ويختار الكثير من المشاة ساعة الإفطار للممارسة المشي الخفيف، حيث يقطعون عدداً من الكيلومترات في شهر رمضان المبارك، بحثًا عن تخفيف الوزن واللياقة، والترويح عن النفس، وتلبية نصائح الأطباء الذين يؤكدون أهمية مزاولة رياضة المشي لصحة الإنسان.يقول عدد من المشاة أن أجواء هذا العام رائعة جداً ومحفزة للخروج بالهواء الطلق والمشي يعد أفضل الخيارات ساعة الإفطار، خاصة في ظل وجود عدد من المضامير المهيأة للمشي والمزودة بمقاعد للجلوس ومسطحات خضراء تحفز على المشي والترويح عن النفس.وكانت وزارة الصحة قدمت عدداً من النصائح لمن يرغب ممارسة المشي أثناء الصيام، وأوصت أنه يفضل تأخير ممارسة المشي بحيث يتم الانتهاء منه قبيل آذان المغرب، وكن حذراَ للريق أثناء المشي لتفادي السقوط، واختر المكان المناسب حتى لا تصاب بالتعب الشديد والجفاف، وتجنب مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة، وتوقف عن المشي عند الشعور بالدوار أو الإرهاق الشديد أو صعوبة بالتنفس.// انتهى //12:54ت م0064