القدس المحتلة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تركزت الاعتقالات في نابلس والخليل والقدس.في السياق ذاته، حذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي للأسير خضر عدنان، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم 51 على التوالي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، في ظل تدهور وضعه الصحي.// انتهى //12:55ت م0065