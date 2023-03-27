جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسوقع النادي الأدبي الثقافي بجدة أمس، اتفاقية تعاون مع بيت الحجاز الثقافي بجدة التاريخية، تتضمن إقامة وتنظيم الفعاليات والأمسيات والبرامج الثقافية والفكرية والتدريبية في المجالات الثقافية المختلفة, وتبادل الدعم المعرفي بين الطرفين .وأوضح رئيس أدبي جدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، أن من أبرز بنود الاتفاقية إقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، مبيناً أن الشراكة المجتمعية هي مطلب لكل من يقوم بدور بناء للفكر والحرص على الشباب والفتيات وتنمية مواهبهم وتقديمهم لمجتمع واع وواعد، وأن يستهدف شريحة الشباب بصفتهم الركيزة الأساسية في مجتمعنا، واكتشافهم وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية وتقديمهم للمجتمع ليكونوا عناصر بناء في المجتمع .من جهته أشار مدير بيت الحجاز الثقافي الدكتور محمد علي الحسني، إلى أن الشراكة الثقافية مع النادي الأدبي بجدة ممثلة في منتدى عبقر الشعري، تستهدف نقل الفعاليات للمنطقة التاريخية باعتبارها وجهة سياحية وتاريخية، لمواكبة وتحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم الأنشطة الأدبية والثقافية .// انتهى //12:58ت م0066