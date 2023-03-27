لندن 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسقفزت الأسهم الأوروبية اليوم، مع عودة الهدوء إلى حد ما إلى الأسواق بعد أسبوع من الاضطرابات بسبب مخاوف إزاء استقرار القطاع المصرفي في أعقاب انهيار بنك كريدي سويس، واثنين من البنوك الأمريكية متوسطة الحجم.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 0.9 بالمئة بعد أن سجلت خسائر بلغت 3.8 بالمئة يوم الجمعة، وارتفعت أسهم البنك الألماني 3.3 بالمئة بعد أن هوت 8.5 بالمئة يوم الجمعة.وهبطت أسهم بنك (يو.بي.إس) السويسري لتتداول على انخفاض 15 بالمئة تقريباً عن أعلى مستوياتها الذي سجلته في أوائل مارس .وعوض سهم كريدي سويس بعض الخسائر وارتفع 0.4 بالمئة بعد إعلان هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) أنها تدرس ما إذا كانت ستتخذ إجراء تجاه البنك.وتتطلع الأسهم الأوروبية إلى إنهاء الربع الأول من العام على ارتفاع وسط مؤشرات على مرونة اقتصادية وآمال في اقتراب البنوك المركزية من وقف دورات التشديد النقدي، إلا أن البنوك الأوروبية تقترب من إنهاء الربع على استقرار لحد ما وسط اضطراب القطاع المصرفي.// انتهى //14:54ت م0098