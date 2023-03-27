الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأقام الأولمبياد الخاص السعودي بالتعاون مع النادي الأهلي في جدة وعلى مدى يومي 23 - 24 مارس الجاري مسابقات تأهيلية في رياضات كرة السلة، ورفع الأثقال، والسباحة، استعداداً لاختيار القائمة النهائية المشاركة في تمثيل المنتخبات السعودية بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي ستقام في برلين بألمانيا منتصف العام الحالي.وحضر المسابقات التأهيلية 40 لاعباً من مختلف مناطق المملكة بإشراف من اللجنة الفنية بالأولمبياد الخاصة؛ للوقوف على استعدادات اللاعبين للمشاركة الدولية، وخضع المشاركون لفحص طبي واختبارات لياقية وفنية في كل نوع من أنواع الرياضات الثلاثة التي شاركوا بها.// انتهى //14:54ت م0099