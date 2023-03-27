الكويت 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 14.33 نقطة ليبلغ مستوى 7014.58 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 في المئة، حيث تم تداول 87.2 مليون سهم عبر 7166 صفقة نقدية بقيمة 31 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.66 نقطة ليبلغ مستوى 5517.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03 في المئة من خلال تداول 23 مليون سهم عبر 1467 صفقة نقدية، بقيمة 3.2 مليون دينار كويتي.وهبط مؤشر السوق الأول 18.95 نقطة ليبلغ مستوى 7767.15 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 64.2 مليون سهم عبر 5699 صفقة بقيمة 27.8 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50 ) 2.06 نقطة ليبلغ مستوى 5601.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.04 في المئة من خلال تداول 21.7 مليون سهم عبر 1243 صفقة نقدية بقيمة 3 ملايين دينار كويتي .// انتهى //14:55ت م0100