الدوحة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بواقع 25.21 نقطة، بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و100.97 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، تداول 197 مليوناً و9 آلاف و282 سهماً، بقيمة 474 مليوناً، و212 ألفاً و489.538 ريال، نتيجة تنفيذ 16774 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابقة.// انتهى //15:05ت م0107