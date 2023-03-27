المدينة المنورة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسيُعد ميقات ذي الحليفة الواقع بمنطقة " أبيار علي " بالمدينة المنورة، من الشواهد البارزة في السيرة النبوية، حيث حدده رسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة، فقد أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وفي عُمرته من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة المنورة.ويتميز مسجد ذي الحليفة " الميقات " المُطل على الجانب الغربي لوادي العقيق بطيبة الطيبة، بطرازه الفريد وتصميمه الهندسي، حيث روعي فيه الاهتمام بزراعة المسطحات الخضراء والأشجار لتلطيف درجة حرارة الجو خصوصًا في الصيف والاهتمام بعنصر الإضاءة الطبيعية.ومع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين حظي مسجد وميقات ذي الحليفة باهتمام متواصل من حكومتنا الرشيدة، لكونه أحد المواقيت التي حددها الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأهل المدينة والمُحْرِمين من غير أهلها المارين بها، حيث أعيد بناؤه على مساحة أرض حوالي (178) ألف متر مربع، شملت مسطح البناء والمرافق الخدمية التابعة له، ويتكون من مجموعتين من الأروقة تفصل بينهما ساحة واسعة مساحتها 1000 ألف متر وله أقواس تنتهي بقباب طويلة يبلغ ارتفاعها عن الأرض 16 متراً ويتسع المسجد لـ 7000 آلاف .ويضم المسجد أكثر من 500 دورة مياة للرجال والنساء، خصص بجوارها أماكن للإحرام ومغاسل للوضوء والإغتسال، ومواقف سيارات، كما بُني سوق لتأمين احتياجات الحجاج والمعتمرين، وحديقة فسيحة ذات أشجار ونخيل أعطت الموقع لمسة جمالية، إلى جانب مئذنة متميزة على شكل سلم حلزوني ارتفاعها 62 مترًا.// انتهى //15:08ت م0108