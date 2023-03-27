جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسإعداد وتصوير : فيصل بامفلحيخوض محترفو مهنة المرشدين السياحيين من الكوادر الوطنية المؤهلة، مختلف المجالات التي من شأنها تمثيل الهوية الحضارية الوطنية لبلاد الحرمين الشريفين ، والتعريف بأهم معالم المملكة عامة وعلى وجه الخصوص مدينة جدة ومتاحفها ومعالمها التاريخية والحضارية .ويُعد المرشد السياحي سفير وطنه، حيث يعطي الانطباع الأول عن مجتمعه وحلقة الوصل بين وطنه وقاصدي المملكة بشكل عام والبقاع المقدسة على وجه الخصوص مهما اختلفت أهداف الزيارة سواء لأداء المناسك أو للسياحة أو للإقامة .وفي لقاء لـ"واس" مع عددٍ من المرشدين السياحين بجدة، حيث أكدت في البداية ، أماني سمارن، أن الحراك السياحي في المملكة بشكلٍ عام زاد من تعلقها بمهنة الإرشاد السياحي، وذلك من خلال ظهور أماكن سياحية جديدة خلال السنوات القليلة الماضية، وشغفها بإبراز تراث وأصالة ومعالم المملكة للعالم وبخاصة أنها تتمتع بالعديد من الحضارات وتنوع التضاريس الجغرافية، وكذلك التعريف بالعادات والتقاليد السعودية للعالم .وأفادت أنها خلال رحلة استكشاف المهنة دأبت على التزود بالمعارف عبر الدورات التدريبية في الإرشاد السياحي، لافتةً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من السيدات على المهنة وبأنها أشرفت على مرافقة أكثر من 15 مجموعة سياحية من مختلف أنحاء العالم، وأن هناك اختلافاً في نظرة السياح بعد مشاهداتهم التطور الكبير الذي تتمتع به المملكة لدرجة تصل إلى الانبهار .من جانبه أبان المدرب والمرشد السياحي طارق معافى، أن مهنته معتمدة من المنظمة العالمية لجمعيات الإرشاد السياحي ووزارة السياحة، مفيداً أن خطوات التقديم للراغبين في مزاولة المهنة يتم عن طريق موقع وزارة السياحة، وكذلك للابتعاث الداخلي عبر برنامج الارشاد السياحي، إلى جانب اجتياز دورة تدريبية مدتها 6 أيام يتم خلالها تعلم مهارات الإلقاء والبحث عن المعلومة بالطريقة الصحيحة، ومهارات الإرشاد السياحي بمختلف جوانبها، بعد ذلك يتم أخذ دورة محتوى، والتي تعنى بالتخصص في أحد مدن المملكة أو نشاط معين أو أي مجال آخر في الارشاد السياحي .وبين أن الزوار لمختلف مناطق المملكة ، يأتي الغالبية من الأوربيين والأمريكين والصينين ، حيث يزورون مناطق في محافظة جدة عن طريق سفن الكروز وذلك في الجولة الأولى " الواجهة البحرية ،كورنيش الحمراء، جدة التاريخية وفي الجولة الثانية التعرف بمعالم جدة منها : طريق الملك، الواجهة البحرية ، جدة التاريخية وباجمالي لمدة الجولة 4 ساعات تقريباً .فيما تشمل زيارة السياح لعدة أيام ، العديد من الأماكن ، مثل جولات بحرية ، وإمكان برية ، ومخيمات في أطراف مدينة جدة ، ومحبي ممارسة بعض رياضات الهايكنج ، والمنتجعات البحرية ، وزيارة معارض الفنون ، والمتاحف ، و جدة التاريخية ، لافتاً إلى أن الدولة -أيدها الله- تتكفل بتدريب 1500 شخص في مجال الإرشاد السياحي ، وأن الدخل يعدّ مجزياً جداً للفرد شهرياً ، وأن ذلك له تأثير على السياح من خلال عدد الزيارات .وفي جانب نقل الصورة المشرفة عن المملكة، أكد المرشد السياحي عيسي حدادي، أن مهنة المرشد السياحي يقع عليه العبء الكبير في نقل الصورة الصحيحة والمشرّفة والحسنة والإيجابية عن مختلف جوانب الحياة قديماً وحديثاً عن المملكة بصفة عامة، والمدينة التي يتخصص بها بصفة خاصة، مشيراً إلى أن أعداد السيّاح الأجانب يصل إلى أكثر 3000 سائح في الأسبوع الواحد والغالبية بواسطة سفن "الكروز" .// انتهى //15:09ت م0109