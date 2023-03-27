الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم معالي الشيخ محمد بن فهد العبدالله, ورئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المزيد.وتبادل سموه التهنئة بمناسبة شهر رمضان، داعيًا الله العلي القدير أن يعيده بالخير والبركات ويتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //15:18ت م0110