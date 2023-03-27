الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.وبادلهم سموه التهنئة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيده بالخير والبركات ويتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يحفظ هذ البلاد ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //15:20ت م0111