سياسي / اتصال هاتفي بين وزير خارجية كوريا الجنوبية ونظيره السويدي حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية
الاثنين 1444/9/5 هـ الموافق 2023/03/27 م واس
سيئول 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس
جرى اتصال هاتفي اليوم بين وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ونظيره السويدي "توبياس بيلستروم" .
وأفادت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان : أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل التعاون على الساحة الدولية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
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