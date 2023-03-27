سيئول 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ونظيره السويدي "توبياس بيلستروم" .وأفادت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان : أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل التعاون على الساحة الدولية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //16:39ت م0137