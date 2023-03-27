جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص؛ ضمن المبادرات التطوعية والأعمال الإنسانية والخدمات الخيرية؛ مشروع إفطار؛ شملت من اطلالة شهر رمضان "12000" وجبة على الزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام علي مختلف الجنسيات والأعمار.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حمزه مغربي، أن مثل هذه المبادرات تجد إقبال من الجميع على بذل الخير؛ حيق ستواصل الجمعية طوال الشهر الكريم توزيع وجبات إفطار الصائمين؛ استشعاراً لفضل أعمال الخير في شهر رمضان المبارك.//انتهى//16:43ت م0139