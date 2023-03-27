نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في وحدة التوعية الفكرية ، معلمي وطلاب وطالبات المنطقة وجميع أفراد المجتمع للمشاركة في "جائزة الحوار الوطني"، في دروتها الثالثة للعام 2023م، التي تعد إحدى المبادرات الوطنية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، عبر الرابط : https://award.kacnd.org .وأوضح تعليم نجران أن التسجيل في المسابقة متاح حتى تاريخ 15 من شهر ذي القعدة القادم.وتهدف الجائزة إلى تحقيق المزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد، وتحفيزهم على تقديم ‏المبادرات الوطنية، التي تسهم في إبراز قيم التسامح والتعايش والتلاحم، للإسهام في تحقيق تطلعات ‏رؤية السعودية 2030.// انتهى //16:44ت م0140