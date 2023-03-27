المنامة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,878.41 بانخفاض بلغ قدره 14.18 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 655.93 بارتفاع قدره 0.49 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، مليونين و258 ألفاً و999 سهماً بقيمة إجمالية بلغ قدرها مليون و804 آلاف و398 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 167 صفقة.// انتهى //16:54ت م0141