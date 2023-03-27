الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسوقّع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي ، مذكرة تفاهم متجددة بين الهيئتين، وذلك خلال لقاء الجمعية العامة الـ29 لرابطة الأندية الأوروبية الذي انعقد اليوم بالعاصمة المجرية بودابست.وستعزز الاتفاقية التي تمتد لغاية 31 ديسمبر 2030 العلاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، كما ستمنح استقراراً طويل الأمد للعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء, إذ تضمنت مذكرة التفاهم تجديد الأندية التزامها حتى عام 2030 بروزنامة المباريات الدولية التي وافق عليها مجلس FIFA بالإجماع يوم 14 مارس الجاري, كما أكدت رابطة الأندية الأوروبية دعمها لبطولة كأس العالم للأندية FIFA في حلّتها الجديدة التي ستنطلق ابتداءً من عام 2025، وتضم 12 نادياً أوروبياً، كما أيَّدت رابطة الأندية إجراء مباراة سنوية تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا UEFA والفائز بالتصفيات بين أندية القارات الأخرى، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لفكرة إنشاء كأس العالم لأندية السيدات FIFA.كما تضمنت مذكرة التفاهم إشارة إلى برنامج توزيع الأرباح على الأندية التي تسرح لاعبيها للمشاركة في كأس العالم للرجال، إذ سيرتفع المبلغ الممنوح إلى 355 مليون دولار أمريكي في بطولتي 2026 و2030 بعد أن كان 209 ملايين دولار في بطولتي كأس العالم FIFA لنسختي 2018 و2022.وفي هذا الصدد وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، جاني إنفانتينو هذه الاتفاقية بالمهمة لمستقبل كرة القدم واستقرارها على المدى الطويل، خاص وأن تجديد هذا التعاون وتعزيزه مع رابطة الأندية الأوروبية، كونها من أهم الفاعلين الممثلين للأندية في جميع أنحاء أوروبا".وقال: "الحصول على موافقة رابطة الأندية الأوروبية على الروزنامة الجديدة للمباريات الدولية يوفر التوازن الضروري بين الأندية والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، وبما أننا مقبلون على العديد من المشاريع المميزة، كبطولتي كأس العالم للأندية FIFA في صيغتها الجديدة عام 2025، وبطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA التي ستُنظّم لأول مرة، فإن التعاون الوثيق مع الأندية في أوروبا وبقية العالم أضحى أمراً ضرورياً لنجاح مثل هذه الأحداث"بدوره قال رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي: "هذه الاتفاقية التاريخية تقر بالدور المركزي الذي تلعبه الأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تواجدها بالشكل الصحيح في عمليات صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها".وأضاف: "سيتعامل FIFA ورابطة الأندية الأوروبية بشكل أوثق لإنجاح كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، كالعمل على الجوانب الرياضية والتجارية لنسخة 2025 والنسخ اللاحقة، بما في ذلك العمل على وضع الهياكل المحتملة لإدارة الحقوق التجارية، ونتطلع إلى العمل عن قرب مع FIFA على مدار الأشهر والسنوات المقبلة لضمان مشاركة عائدات المنافسات الجديدة والموسّعة في كرة القدم للرجال والسيدات بشكل صحيح وسليم."// انتهى //17:16ت م0148