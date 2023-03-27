الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي لمدة شهر تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.ويشارك في المعسكر 19 لاعباً في مختلف المسابقات, حيث يأتي المعسكر سعياً من اتحاد اللعبة لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي والاحتكاك باللاعبين في اللقاءات الدولية التي تسبق المنافسات الرسمية المقبلة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا التي ستقام في دولة قطر نهاية شهر إبريل المقبل, تليها المشاركة في البطولة العربية بالمغرب, ثم البطولة الآسيوية بتايلند.// انتهى //17:30ت م0151