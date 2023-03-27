مكة المكرمة في 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسباشرت مختبرات الغذاء المتنقلة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة - وكالة البلديات - أعمالها بجوار ساحات الحرم المكي الشريف وذلك للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للمعتمرين، تزامناً خلال شهر رمضان المبارك.وتأتي مباشرة المختبرت لأعمالها بالمسجد الحرام , بعد أن جهزتها وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء مختبرات وفق أعلى المعايير والمقاييس، لتقوم بدورها المناط بها في فحص الأغذية والوجبات المقدمة للزوار والمعتمرين.// انتهى //17:43ت م0152