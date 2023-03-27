إسلام آباد 05 رمضان,1444 هـ الموافق27 مارس,2023 م واسأدانت باكستان بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه انتهاك لحرمة المسجد الذي يعد أحد أقدس الأماكن لدى المسلمين.وعبرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم عن قلقها تجاه الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التجاوزات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.وأكدت باكستان دعمها الكامل للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مجددةً دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود ما قبل عام 1967م، وأن تكون القدس عاصمتها.// انتهى //18:53ت م0154