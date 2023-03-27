لندن 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسنظم نادي تشيلسي، أمس الأحد، بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية، أول إفطار جماعي للمسلمين على ملعب "ستامفورد بريدج"، بحضور المئات من المسلمين للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وذلك في احتفال مشروع الخيمة الرمضانية بالذكرى العاشرة لتأسيسه.وأعرب عضو مجلس اللوردات اللورد دانيال فينكلستين، عن سعادته بهذا الحدث وأهمية الشمولية، مضيفًا أن نادي تشيلسي مجتمع كبير به الكثير من المؤيدين من خلفيات مختلفة، لذا يريد النادي تكريم واحترام ومشاركة الفرحة مع كل معجب.وقال رئيس مؤسسة تشيلسي، سيمون تايلور: "فخورون للغاية بأن نكون أول نادٍ في الدوري الممتاز يقوم بذلك، وأرحب بالجميع".وقد حضر الإفطار العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مدير الإغاثة الإسلامية في المملكة المتحدة طفيل حسين، وعضو المجلس الاستشاري لمشروع الخيمة الرمضانية دوشان حمزة.// انتهى //18:55ت م0155