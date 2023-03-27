القدس المحتلة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأصيب ستة فلسطينيين بجروح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، بينهم طفل، خلال محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، بعد إطلاق وابل من القنابل الغازية السامة على منازل الفلسطينيين.من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني : إن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، ومحاصرتها لعدة منازل .// انتهى //18:57ت م0156