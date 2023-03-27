اجتماعي / تحت رعاية سمو أمير تبوك.. تراحم تطلق حملتها الرمضانية "تراحم من مجتمعنا"
الاثنين 1444/9/5 هـ الموافق 2023/03/27 م واس
تبوك 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، انطلقت اليوم, حملة رمضان "تراحم من مجتمعنا" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك.
وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي أن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره لسمو أمير تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل مايخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة, داعياً الجميع إلى الإسهام وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء.
// انتهى //
19:01ت م
0158