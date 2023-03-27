تبوك 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، انطلقت اليوم, حملة رمضان "تراحم من مجتمعنا" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك.وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي أن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره لسمو أمير تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل مايخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة, داعياً الجميع إلى الإسهام وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء.// انتهى //19:01ت م0158