مكة المكرمة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستُقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية عدداً من الوجبات الجافة للصائمين على مائدة الإفطار والسحور بالمسجد الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" وتحت شعار "من الوصول حتى الحصول".وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي أن وجبات الإفطار يتم توزيعها على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام، وذلك سعياً إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي ودعمه من أجل استمراريته وتطويره لما فيه من الخير للوطن والمجتمع.// انتهى //19:25ت م0160