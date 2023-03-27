الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسدعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت الصناعية والتعدينية الراغبة في الاستفادة من برنامج توطين إلى تسجيل بياناتها لدى الوزارة عبر الرابط التالي:https://survey.mim.gov.sa/Survey/eqmbWr38-cc/، وذلك للحصول على مجموعة من الحوافز والمزايا التي يقدمها البرنامج.وأوضحت أن البرنامج يقدم مجموعة من الحوافز إلى الأفراد والمنشآت، كدعم الأجور لمساندة المنشآت بجزء من أجر الموظف لمدة (24) شهراً، إضافة إلى مكافآت مالية للمنشآت الملتزمة بالتوظيف طويل الأمد، وللأفراد الملتزمين بالاستمرارية، وتقديم عدد من الخدمات تشمل المواصلات والتدريب وغيرها.كما تضم الحوافز رعاية الأطفال، بهدف مساندة الأمهات في تغطية جزء من تكاليف رعاية أطفالهن، إضافة إلى العمل عن بعد من خلال تشجيع المنشأة بـتغطية تكاليف العاملين بنمط العمل عن بعد، وتوفير عدد من الفرص التدريبية من بينها: التدريب الأساسي لتغطية الفجوات المتعلقة بالمهارات أو المعرفة عبر البرامج التدريبية قصيرة المدى.وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت في بيان مشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة في أبريل من عام 2021م، وذلك بهدف تقديم محفزات ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.وتعمل الوزارة على تحليل الأنشطة الصناعية والتعدينية الحالية؛ من أجل تحديد الفرص الوظيفية التي يمكن زيادة نسب التوطين فيها من خلال الاستثمار في برامج التدريب التي تستهدف رفع المهارات، أو إعادة توجيه مهارات العاملين إلى المهارات الجديدة التي يتطلَّبها السوق، وكذلك الاستثمار في ضخ سياسات جديدة لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من تمكين الكوادر الوطنية في العمل في القطاعين الصناعي والتعديني.// انتهى //19:35ت م0161