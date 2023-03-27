نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسنجح فريق طبي بمستشفى نجران العام الجديد في إعادة خلع ورك لطفلة بعمر الخمس سنوات، تعاني من صعوبة في المشي نتيجة لخلع الورك الأيمن، التي تعد حالة معقدة لتأخر إجراء العملية في وقت مبكر، مما أدى لزيادة المضاعفات المحتملة نتيجة لشد العضلات والأنسجة وتغير شكل العظام والمفصل.وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحص السريري للمريضة وعمل الأشعة اللازمة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية جراحية لتعديل وإرجاع الورك بعد تهيئة المتطلبات اللازمة، حيث تمكن الكادر الطبي من فتح وإرجاع لخلع الورك وتعديل عظمة الحوض مع تحرير الأنسجة والمفصل وإرجاعها لوضعها الطبيعي دون الحاجة لتقصير عظمة الفخذ أو وضع صفائح ومسامير و-لله الحمد-، في عملية استغرقت 3 ساعات.وبعد تلقي المريضة الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم غادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة وأعطيت برنامج المتابعات والخطة العلاجية التي تشمل تغيير الجبس والتأهيل والعلاج الطبيعي مستقبلاً.// انتهى //19:53ت م0163