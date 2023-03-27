جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جهودها في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لأفراد المجتمع كافة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حزمة من البرامج التوعوية والمبادرات التطوعية والمشاركات الخيرية .وتشارك الهيئة في عدة مجالات منها التطوع الإسعافي والانساني بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بعدد متطوعين يصل لأكثر من ٢٤ ألف متطوع ومتطوعة .ومن أبرز البرامج التطوعية في شهر رمضان المبارك هو التطوع في الحرم المكي الشريف، حيث يبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات هذا العام في موسم رمضان ٥٠٠ من الرجال و٤٠٠ من النساء .وتتوزع أعمال المتطوعين على ٣٠ نقطة إسعافية داخل الحرم المكي مجهزين باحدث التجهيزات والمعددات الطبية ومدربين ومؤهلين لتقديم الخدمة الإسعافية للمعتمرين والزوار .ومن ضمن الأعمال التطوعية التي تحرص عليها الهيئة في هذا الشهر الفضيل تجهيز وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية وتوزيعها على مستحقيها إضافة إلى المشارك والإعداد لبرنامج إفطار صائم .//انتهى//19:57ت م0165