الدمام 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب (مواليد 2022) - اليوم - برنامجه الإعدادي استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الخامسة للشباب، والمقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 9 - 16 أبريل المقبل، وذلك بإقامة معسكر داخلي مفتوح في المنطقة الشرقية يستمر حتى الثامن من شهر أبريل المقبل.وانطلقت الحصة التدريبية التي احتضنتها صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي، بالإضافة للتدريبات اللياقية.ويتولى الإسباني خافيير كاباناس مهمة الإشراف الفني على الأخضر الشاب، ويساعده المدرب الوطني جعفر أبو الرحى، ويدرب الحراس البرتغالي أندريه تيكسيرا, فيما ضمت القائمة 20 لاعباً هم : جهاد أبو علوة، حسين الصفواني، حسين فريج، أحمد آل سعيد، مهدي العباس، مهدي الأحمد، محمد آل ابراهيم، ميثم أبو سرير، قاسم آل تركي، جواد العباس، أيمن آل غزوي، حسين الدواغ، سجاد آل عبدالرزاق، علي آل محسن، مرتجى الخضراوي، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، عطية الله الحربي، سجاد الفردان، حيدر الهاني.// انتهى //20:31ت م0168