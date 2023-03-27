تونس 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأحبط حرس الحدود البحري التونسي عمليتي هجرة غير شرعية شرق تونس.وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي في بيان اليوم، أن عمليتي الإحباط الهجرة الغير شرعية تم على إثرها إنقاذ 27 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة من الغرق، مشيراً إلى أن المركبين تعرضا للغرق بعرض البحر.وفي سياق متصل، ضبطت وحدات الحرس التونسي بمحافظتي جندوبة والقصرين الحدوديتين 11 شخصاً يحملون جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //20:38ت م0169