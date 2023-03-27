القاهرة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأدان الأزهر بشدة إقدام مجموعة من المتطرفين على حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مؤكدًا أن تكرار هذا العمل التحريضي المستفز لمشاعر المسلمين حول العالم يؤجِّج العنف والإساءة بين أتباع الأديان.وقال الأزهر في بيان له اليوم، إن الإرهاب واستفزاز مشاعر الآخرين وجهان لعملة واحدة، متساويان في الخطر والبُغض والتدمير، ودليل فاضح على تجرد عقول مرتكبي هذه الجرائم من أي قيمة إنسانية، داعيًا المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في استصدار قوانين رادعة تجرم الإساءة للأديان ومقدساتها.// انتهى //20:41ت م0170