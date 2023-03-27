الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ـ أمس ـ اجتماعه الدوري الثالث على هامش بطولة دوري الأندية للسيدات المقام حالياً في جدة برئاسة الدكتور ناصر الشمري.واستعرض خلال الاجتماع ماتم إنجازه في مراكز تدريب الاتحاد في الدمام والرياض, والاطلاع على تقارير اللجان " التسويق والاستثمار، والفنية", إضافة إلى مراجعة واعتماد اللائحة المالية بعد التعديل.بعد ذلك قدم المدير التنفيذي للاتحاد يوسف الطريف عرضاً مرئياً عن الإستراتيجية الخاصة بالاتحاد, مؤكداً أن مجلس الإدارة أحدث نقلة كبيرة في جميع جوانب اللعبة منها دوريات الأندية للشباب والشابات واستحداث مراكز تدريب في العديد من المدن للإسهام في تطوير وزيادة نمو اللعبة.// انتهى //20:47ت م0171