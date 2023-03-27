الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسحقق الرباع السعودي محمد المرزوق الميدالية الذهبية في منافسات النتر و فضتي الخطف و المجموع في وزن 67 كجم في بطولة العالم للناشئين و المقامة بمدينة دوريس الألبانية بعد انتزاعه ذهبية النتر برفعه 149 كجم وفضية الخطف برفعه 121 كجم وفضية المجموع 270 كجم وسط منافسة قوية بين الرباعين المشاركين.من جانبه أهدى رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي هذا الإنجاز الكبير للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ترجمة للدعم الكبير للرياضة السعودية عموماً ولرفع الأثقال خصوصاً واستمرار البرامج الإعدادية من معسكرات داخلية وخارجية وتوفر الجهازين الفني والإداري وكذلك الجهاز الطبي واستمرار الرعاية الطبية للرياضيين, مبيناً أنهم حرصوا في مجلس الإدارة على تهيئة بيئة رياضية حاضنة ومحفزة للاعبين في مختلف فئاتهم السنية، واعداً ببذل المزيد من الجهود، لمواصلة الإنجازات.// انتهى //20:51ت م0173