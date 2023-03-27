إسلام آباد 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأدانت باكستان بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك، واعتبرت ذلك مظهراً من مظاهر تزايد الكراهية والإسلاموفوبيا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان اليوم، إن تكرار مثل هذه الأعمال المتعمدة والخسيسة تشير إلى تنامي ظاهرة الكراهية والعنصرية والرهاب ضد المسلمين ومعتقداتهم، كما أن تكرار مثل هذه الجرائم المعادية للإسلام يتم تحت ستار حرية التعبير، ولكنها في الواقع تضر بمشاعر المسلمين حول العالم، ويمكن أن تخلق حالة من عدم الانسجام بين المجتمع الدولي.وأضافت إن باكستان تؤكد دائمًا أن حرية التعبير يجب أن تكون مصحوبة بمسؤوليات، ويجب على المجتمع الدولي بأسره أن يسعى لمنع مثل هذه الأعمال الشائنة التي تؤدي إلى إثارة الكراهية والعنف بين المجتمعات، حاثةً المجتمع الدولي على رفع صوته الجماعي ضد الإسلاموفوبيا والعمل معًا لتعزيز الانسجام بين الأديان والتعايش السلمي.// انتهى //20:55ت م0174