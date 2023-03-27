القدس المحتلة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة اليوم، في سلسلة اعتداءات للمستوطنين على بلدتي حوارة وعصيرة القبلية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأوضح منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان غسان دغلس في تصريح أن العشرات من المستوطنين أحرقوا آلات زراعية في بلدة حوارة، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم، مما أسفر عن إصابة خمسة من أهالي حوارة بجروح مختلفة، بعد استهدافهم بأدوات حادة من المستوطنين.وأشار دغلس أن العشرات من المستوطنين عرقلوا الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس، ورشقوا سيارات الفلسطينيين بالحجارة.// انتهى //21:18ت م0176