عمّان 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسالتقى وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم في عمّان المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري اندرسون.وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تدعيم آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات، إضافة لخطة عمل منظمات الأمم المتحدة في الأردن، وجهودها في دعم الحكومة الأردنية، خاصةً فيما يتصل بالأهداف الإنمائية، ودعم اللاجئين السوريين في الأردن.// انتهى //21:42ت م0178