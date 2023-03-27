إسلام آباد 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأكدت كازاخستان استعدادها على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع باكستان على أسس دائمة وطويلة الأمد.وأوضح وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني أليبيك كوانتيروف اليوم، أن باكستان لديها محركات للنمو ومدن صناعية كبيرة مثل كراتشي ولاهور وفيصل آباد، ما يوفر فرصة لرجال الأعمال في كازاخستان للاستفادة منها عبر الربط التجاري، فضلاً عن وجود فرص هائلة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.وأشار إلى وجود قطاعات مميزة مثل المنسوجات والزراعة والطاقة يمكن الاستفادة منها لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري.// انتهى //23:00ت م0188