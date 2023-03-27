الطائف 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأقامت جمعية مراكز الأحياء بالطائف ممثلاً في مركز حي اليمانية والبلد والأحياء المجاورة أمس, أمسية ثقافية بعنوان: " العمل التطوعي في الطائف مضامين وأبعاد " ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني.وسلط ضيف الأمسية المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة الطائف عبدالكريم السالمي الضوء على تاريخ العمل التطوعي في الطائف، حيث أوضح في بدايتها أن المجتمع الطائفي صاحب مبادرات تطوعية منذُ عهد الملك عبدالعزيز، مشيراً في هذا الصدد إلى كثير من المبادرات ومنها جمعية الإسعاف، وجمعية القرش التطوعية، ونادي الكواكب الرياضي في ركبان شبره قديماً، كما تطرق إلى أنشطة و برامج جمعية التنمية الأسرية، ومنها: مساعدة الشباب المقبلين على الزواج مادياً، و تقديم الدورات اللازمة لجودة العلاقات الزوجية الناجحة.// انتهى //23:02ت م0189