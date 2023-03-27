نيويورك 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم أكثر من 1 %، مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1952.95 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 %، لتسجل عند التسوية 1953.80 دولار.كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 22.98 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.6 % إلى 970.81 دولار، والبلاديوم 0.2 % إلى 1412.97 دولار.// انتهى //23:24ت م0190