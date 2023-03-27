اقتصادي / أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1 %
الاثنين 1444/9/5 هـ الموافق 2023/03/27 م واس
نيويورك 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس
تراجعت أسعار الذهب اليوم أكثر من 1 %، مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1952.95 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 %، لتسجل عند التسوية 1953.80 دولار.
كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 22.98 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.6 % إلى 970.81 دولار، والبلاديوم 0.2 % إلى 1412.97 دولار.
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23:24ت م
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