حجة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وراجع العيادات 442 مستفيداً خلال المدة من 22 - 28 فبراير الماضي، منهم 50 مستفيداً في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و 27 مريضاً في عيادة الطوارئ، و128 مستفيداً في عيادة الباطنية، و 11 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 221 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 5 مرضى، إضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.// انتهى //00:46ت م0009