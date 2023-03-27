بريدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسصدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بتعديل مسمى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لتكون الإدارة العامة للشؤون المالية والخدمات المساندة ورفع مستوى إدارة الموارد البشرية لتكون الإدارة العامة للموارد البشريه وتكون إدارة عامة مستقلة بذاتها .ويأتي صدور القرار حرصاً من سموه على حوكمة فاعلة لأعمال ديوان إمارة المنطقة فيما يخص الشؤون المالية لرفع كفاءة الأداء والموازنة وإدارة وتمكين النظم المالية بجودة عالية، بالإضافة إلى تعزيز دور الموارد البشرية بإستقلاليتها ، سعياً لتطوير العمل الوظيفي والتميز المهني في مستوى الأداء ، والاستغلال الأمثل للقوى البشرية ، مما ينعكس على إنجاز المهام الوظيفية مع مراعاة الدقة والجودة العالية، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة .// انتهى //00:47ت م0010