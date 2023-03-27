دكا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن مشروع سلة إطعام في بنغلاديش لعام 2023م.وجرى أمس الأول توزيع 500 سلة غذائية في مدن ساترا وبيغنز ورانجبور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 3000 فرد بواقع 500 أسرة.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//00:47ت م0011