حجة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 658 مستفيدًا خلال الفترة 22 حتى 28 فبراير 2023م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 57 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 22 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 241 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 حالة، وصُرِفت الأدوية لـ 320 فردًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 73 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.// انتهى//00:48ت م0012