أكرا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في منطقة كوماسي بإقليم أشانتي في جمهورية غانا، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في غانا 2023م.وجرى أمس الأول توزيع 23 طناً و 800 كيلو غراماً من السلال الغذائية، استفاد منها 2.388 فرداً من الأسر الأشد احتياجاً، ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //00:51ت م0013