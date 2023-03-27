ريف إدلب 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينتي إدلب وحارم التابعة لريف محافظة إدلب في شمال سوريا.حيث جرى توزيع 569 سلة غذائية و 569 سلة نظافة، استفادت منها 569 أسرة.ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لإغاثة الدول المتضررة في مختلف الأزمات والمحن.//انتهى //00:52ت م0014