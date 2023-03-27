اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في ريف إدلب
الثلاثاء 1444/9/6 هـ الموافق 2023/03/28 م واس
ريف إدلب 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينتي إدلب وحارم التابعة لريف محافظة إدلب في شمال سوريا.
حيث جرى توزيع 569 سلة غذائية و 569 سلة نظافة، استفادت منها 569 أسرة.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لإغاثة الدول المتضررة في مختلف الأزمات والمحن.
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